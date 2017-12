Com dores, Edu Dracena deixa treino do Palmeiras mais cedo

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, após disputar a Copa Antel, torneio amistoso realizado no Uruguai, e iniciou a última semana de treinos antes da estreia no Campeonato Paulista, domingo, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Durante a atividade, o zagueiro Edu Dracena reclamou de dores na perna direita e teve que deixar os trabalhos mais cedo.

O jogador deixou o gramado ao lado do médico Rubens Sampaio e foi direto para os vestiários. Ele será reavaliado e, dependendo do resultado, pode reaparecer no campo nesta quarta-feira. Outro que também se machucou foi o volante Jobson. Pouco antes de Edu Dracena, o garoto sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e também passará por exames.

O treino foi dividido em duas partes. Na primeira etapa, os jogadores fizeram um trabalho físico do qual participaram Vitor Hugo, Rodrigo e Barrios, que não atuaram no Uruguai. Além disso, o volante Gabriel, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, também participou desta parte do trabalho. Em seguida, tiveram início as atividades com bola. Rodrigo, Vitor Hugo e Gabriel foram para outro gramado, onde continuaram a realizar trabalhos físicos e algumas atividades leves com a bola.

Os demais atletas participaram de um trabalho técnico, no qual o destaque foi a presença do meia Fellype Gabriel, que fez nesta terça-feira o primeiro treino com bola ao lado dos companheiros. Na parte final do treino, os jogadores participaram de um treinamento de cruzamentos para a área. Os destaques foram Barrios e Rafael Marques, que marcaram belos gols, e Egídio e Nathan, que acertaram bons cruzamentos com a perna esquerda.

A ausência foi o argentino Cristaldo. Ele aproveitou a folga na segunda-feira para ir visitar a família na Argentina, mas problemas na empresa aérea fizeram ele perder o voo para retornar ao Brasil nesta terça-feira.

Cristaldo deve retornar aos treinos na quarta-feira, quando o grupo treinará em dois períodos. O técnico Marcelo Oliveira deve começar a trabalhar o time para a estreia no Paulistão e a expectativa fica para a participação de Vitor Hugo e Edu Dracena. Caso os dois não possam atuar, Leandro Almeida e Roger Carvalho poderão jogar.