Com dores, Giovanni Augusto desfalca Atlético-MG, domingo

O meia Giovanni Augusto também vai desfalcar o Atlético Mineiro na partida deste fim de semana, contra a Chapecoense, em Santa Catarina. Baixa importante na derrota para o Grêmio, ele não se recuperou das dores musculares na coxa direita e não terá condições de entrar em campo no domingo, na Arena Condá.

Sem Giovanni Augusto, o técnico Levir Culpi deve escalar novamente Guilherme entre os titulares. Se preferir outra opção, já que Guilherme jogou abaixo do esperado contra o Grêmio, o treinador poderá escolher Cárdenas para o setor.

Outra baixa certa para o jogo será o atacante Carlos, que ainda se reabilita no departamento médico após sofrer uma entorse no joelho direito. Thiago Ribeiro, Lucas Pratto e Luan são as opções para o setor ofensivo. Os dois primeiros foram as escolhas de Levir na quinta. No domingo, poderá renovar o ataque com Luan entre os titulares.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem tempo para treinar após a derrota para o Grêmio, a delegação atleticana embarca para Chapecó na manhã deste sábado. O time tenta retomar a liderança, perdida para o Corinthians na última rodada. A equipe paulista venceu o Sport e assumiu a ponta. Se não tropeçar no fim de semana, contra o Avaí, vai se sagrar campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão.

REFORÇO

O Atlético acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Mansur junto ao Vitória, da Série B. O clube baiano confirmou a transferência nesta sexta-feira. Mansur defenderá o time mineiro até janeiro de 2016.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONAODOS DO ATLÉTICO-MG

Goleiros - Victor, Giovanni

Laterais - Marcos Rocha, Pedro Botelho, Carlos César

Zagueiros - Tiago, Jemerson, Edcarlos, Leonardo Silva

Volantes - Rafael Carioca, Josué, Danilo Pires, Leandro Donizete, Eduardo

Meias - Cárdenas, Dátolo, Dodô

Atacantes - Guilherme, Thiago Ribeiro, Lucas Pratto, Luan