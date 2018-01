Com dores, Pratto volta a ser desfalque em treino do Atlético-MG

Artilheiro do Atlético Mineiro no Brasileirão, Lucas Pratto voltou a ser desfalque em treino da equipe, nesta quarta-feira. O atacante foi poupado da atividade porque segue com um incômodo muscular na coxa direita. Já havia ficado fora das atividades de terça-feira pelo mesmo motivo.

Fora dos treinos, Pratto preocupa o técnico Levir Culpi por ser a principal referência do ataque atleticano. Ele é o vice-artilheiro do brasileiro, com sete gols, atrás somente de Ricardo Oliveira, do Santos, com nove. Agora virou dúvida para a partida contra o Goiás, domingo, no Serra Dourada.

Pratto não é o único possível desfalque no ataque do Atlético. Carlos, que também sentiu dores na terça, voltou a ficar fora do treino. Ele já está em tratamento para se recuperar de uma entorse no joelho direito. Está praticamente fora da partida do fim de semana.

Outra opção no setor, Luan voltou a correr no gramado somente nesta quarta. Ele era esperado para retomar as atividades na segunda, mas acabou fazendo fisioterapia no início da semana. Ele também se recupera de uma entorse no joelho direito. Sua presença no jogo de domingo ainda é incerta.