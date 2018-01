Com dores, Zé Roberto desfalca Palmeiras contra o Inter, quarta

O técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com o meia Zé Roberto para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Internacional, nesta quarta-feira. O experiente jogador, de 41 anos, vai desfalcar o Palmeiras no Beira-Rio devido a dores musculares.

Não será a única baixa do treinador. Ele já não podia escalar jogadores que defenderam outros times nesta edição da Copa do Brasil: o atacante Alecsandro (ex-Flamengo), o zagueiro Leandro Almeida (ex-Coritiba) e o volante Thiago Santos (ex-América-MG). Além deles, Cleiton Xavier e Gabriel se recuperam de lesões.

Em compensação, Marcelo Oliveira terá a volta de Dudu. Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ele não pôde disputar as últimas quatro partidas do Brasileirão. Mas poderá entrar em campo pela Copa do Brasil.

Com estas baixas, o treinador deve escalar o Palmeiras com Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Amaral e Arouca; Gabriel Jesus, Robinho e Dudu; Barrios.

CONFIRA A LISTA DOS JOGADORES CONVOCADOS

Goleiros - Aranha, Fernando Prass e Jailson

Laterais - Egídio, João Pedro, João Paulo e Lucas

Zagueiros - Jackson, Nathan, Vitor Hugo e Victor Ramos

Volantes - Arouca, Amaral e Andrei Girotto

Meias - Allione e Robinho

Atacantes - Cristaldo, Dudu, Gabriel Jesus, Kelvin, Lucas Barrios, Mouche e Rafael Marques