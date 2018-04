Com dores, Alessandro deve desfalcar o Corinthians na estreia no Brasileirão

SÃO PAULO - O lateral-direito Alessandro deve desfalcar o Corinthians na sua estreia no Campeonato Brasileiro. O capitão da equipe reclama de dores na coxa direita, ficou fora do treinamento desta quarta-feira no CT do clube e não deve ter condições de enfrentar o Botafogo, sábado, às 21 horas, no Estádio do Pacaembu, pela primeira rodada do torneio nacional.

Alessandro foi o único titular a não participar do treinamento desta quarta. O lateral realizou tratamento médico e provavelmente será a única ausência do time diante do Botafogo. Caso ele realmente seja descartado, o técnico Tite deve optar pela escalação do volante Edenilson na lateral direita do Corinthians.

Apesar das especulações sobre uma possível transferência para o futebol europeu - a Inter de Milão seria a principal interessada -, o volante Paulinho deve participar normalmente do jogo contra o Botafogo.

Assim, o Corinthians deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Cássio; Edenilson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Romarinho; Emerson e Guerrero.