Com dores, Bale desfalca o Real Madrid na Copa do Rei

MADRI - Gareth Bale foi confirmado como desfalque do Real Madrid na partida de volta das quartas de final da Copa do Rei, nesta terça-feira, em casa, diante do Espanyol. O astro galês não conseguiu treinar nesta segunda por causa de dores na perna esquerda e o técnico Carlo Ancelotti confirmou que irá poupá-lo visando a sua participação no duelo do próximo domingo, contra o Athletic Bilbao, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

No último sábado, Bale precisou ser substituído no intervalo do jogo contra o Granada, pela rodada passada do Espanhol, após ter recebido um forte chute na sua região genital. Por causa das dores no local atingido, ele acabou alterando a sua forma de andar e correr no primeiro tempo e sobrecarregou sua panturrilha esquerda, conforme confirmou Ancelloti nesta segunda-feira, em entrevista coletiva.

"Ele tentou treinar hoje, mas teve desconforto na perna esquerda e nós preferimos que se recupere. Amanhã não jogará e irá treinar para estar pronto para domingo. Não tem problemas nos órgãos genitais depois da pancada de Murillo (do Granada), mas não está confortável com sua perna esquerda. Teve uma carga na perna e ainda não se recuperou. Para evitar riscos para o jogo de domingo vou lhe dar descanso amanhã", esclareceu o comandante, que ainda confirmou Jesé como substituto do galês nesta terça.

O Real venceu o Espanyol por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei, em Barcelona, e agora defenderá a vantagem no Santiago Bernabéu. Ancelotti convocou 20 jogadores para este confronto, entre eles Cristiano Ronaldo, que vive grande fase e voltou a marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Granada, também em Madri, onde exibiu no último sábado o seu troféu Bola de Ouro após ser eleito o melhor jogador do mundo de 2013 pela Fifa.

Confira a lista de relacionados do Real Madrid para o jogo desta terça:

Goleiros: Casillas, Diego López e Jesús.

Defensores: Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Carvajal, Arbeloa, Nacho e Coentrão.

Meio-campistas: Xabi Alonso, Modric, Illarra, Casemiro, Isco e Di María.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Benzema, Morata e Jesé.