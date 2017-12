Com dores, Dida não treina de novo O goleiro Dida desfalcou mais uma vez o treino da seleção brasileira na Granja Comary, nesta quinta-feira, em Teresópolis. Com dores nas costas, o titular do time de Parreira já tinha sido poupado do treinamento na manhã da quarta-feira - mas foi para o campo à tarde. Apesar disso, ele está garantido no jogo contra o Peru, domingo, em Lima, pelas Eliminatórias da Copa 2006. Na manhã desta quinta-feira, Parreira aproveitou para treinar lances de bola parada. Agora à tarde, a partir das 16 horas, os jogadores voltam ao campo da Granja Comary e Dida deve estar presente no coletivo que está programado pelo técnico Parreira. A viagem para o Peru está programada para acontecer na tarde de sexta-feira. Antes, a seleção faz o último treino na Granja Comary, a partir das 9 horas da manhã.