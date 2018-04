Com dores, Emerson é relacionado para jogo com o Flu

No entanto, a presença do jogador no confronto não está garantida. Ele sentiu dores na panturrilha direita durante o coletivo de sexta-feira e continua sendo dúvida. Existe a possibilidade de o atleta iniciar a partida no banco de reservas.

De acordo com o departamento médico, as dores se devem ao forte trabalho físico ao que o jogador vem sendo submetido para recuperar a forma. Se Emerson for vetado, Luxemburgo já tem a solução. É o baiano Alan, de 18 anos. Formado na base do Vitória, o volante foi contratado pelo Santos em junho passado.