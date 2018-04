Com dores, Fábio Costa quer enfrentar o Flamengo

Fábio Costa não sente mais dores nas costas, treinou durante 20 minutos como goleiro do time reserva no coletivo da tarde desta sexta-feira, e quer enfrentar o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. Vanderlei Luxemburgo incluiu o goleiro na delegação que viajou nesta noite para o Rio de Janeiro, mas a resposta se ele vai jogar ou não ficou para a hora que o time entrar em campo. Essa passou a ser a única dúvida da escalação. No treino de ontem, a equipe titular teve a mesma formação da véspera, com Alessandro na ala-direita e Kléber na esquerda, Maldonado na função de líbero, atrás de Marcelo e Domingos. No meio-de-campo, foi mantido Adriano para formar a dupla de volantes de marcação com Rodrigo Souto. Pedrinho e Rodrigo Tabata serão os meias e Kléber Pereira o único atacante. Os jogadores foram orientados por Luxemburgo para não dar detalhes nas entrevistas sobre a nova maneira de o time jogar. "Não podemos dar munição ao adversário. Antes do jogo contra o Náutico, fiz uma declaração que foi usada contra nós em campo, com a prática do antijogo pelo adversário", disse Tabata, que se adaptou com facilidade à nova função. Ele é o jogador do meio-de-campo com maior liberdade para se aproximar de Kléber Pereira e fez três gols no coletivo de quinta-feira e um no de hoje. Pedrinho também não quis dar detalhes sobre a sua função, mas disse que da maneira como Luxemburgo armou a equipe sobram poucos espaços para o adversário atacar. Satisfeito depois de três boas atuações, desfazendo a imagem de jogador acomodado, ele sabe que será difícil segurar o Flamengo, empurrado por seus quase 80 mil torcedores, nos primeiros minutos do jogo de domingo, mas avisou. "Nada tira a nossa vontade de somar os três pontos no Maracanã, depois de termos deixado escapar a oportunidade de praticamente garantir a vaga no jogo contra o Atlético-MG." O meia lembrou que já enfrentou pressão da torcida do Flamengo quando jogava pelo Vasco da Gama e levou vantagem em várias oportunidades. "Minha preocupação maior é com o time deles, que teve uma grande reação e não com a torcida. Até porque ela não entra em campo. Já imaginaram 80 mil torcedores dentro de campo? Nem há espaço para todo mundo. Se o time cresceu tanto na competição, os méritos são mais dos jogadores e do técnico Joel Santana", afirmou o meia. Pedrinho, que já trabalhou com Joel Santana, disse que não dá para fazer comparações entre o técnico do Flamengo e Luxemburgo. "Não é porque a pessoa usa métodos considerados ultrapassados por muitos que não é um bom profissional. Tem que haver mais respeito por ele. Nós jogamos com chuteis levinhas e o Pelé com as de couro e nem por isso jogamos mais do que ele", completou o ex-vascaíno.