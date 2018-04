Com dores, lateral-esquerdo Cortez desfalca São Paulo em treino

SÃO PAULO - O técnico Ney Franco precisou fazer improvisações no treino do São Paulo, nesta terça-feira, por conta de três baixas. O lateral-esquerdo Cortez, o meia Maicon e o volante Fabrício reclamaram de dores e não treinaram com os demais jogadores, em Cotia, onde o time faz sua pré-temporada.

Entre os titulares, Cortez foi a única baixa. Ele sentiu dores no músculo adutor da coxa direita. Sem o lateral, Ney Franco escalou Carleto no lado esquerdo e escalou a equipe com Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Rhodolfo e Carleto; Denilson, Wellington, Jadson e Paulo Henrique Ganso; Osvaldo e Luis Fabiano.

Já no time reserva, o treinador ficou sem Fabrício, com dores musculares na panturrilha esquerda, e Maicon, com uma tendinite no joelho esquerdo. A baixa do primeiro preocupa a comissão técnica, porque Fabrício vêm de uma série de lesões que comprometeram sua temporada passada.

Sem os dois jogadores, Ney Franco contou com os garotos Igor, Bruno e Caíque, todos do time sub-15 do São Paulo, para completar a equipe reserva. Ao fim do treino tático, o grupo disputou o primeiro rachão do ano. Na quarta-feira, os titulares farão um jogo-treino com o Red Bull, em Cotia.