Com dores, Luís Fabiano não treina Com dores na perna esquerda, o atacante Luís Fabiano foi poupado dos treinamentos do São Paulo nesta segunda-feira, no CCT da Barra Funda. Segundo o médico José Sanchez, o jogador não é dúvida para o jogo decisivo pela vaga final da Copa Libertadores da América, quarta-feira, contra o Once Caldas. Luís Fabiano vai ficar de fora dos treinos desta terça-feira, na cidade colombiana de Pereira, próxima a Manizales, local da partida. Ele está sob cuidados médicos e fazendo uso de antiinflamatórios, além de sessões de fisioterapia para reunir condições de jogo.