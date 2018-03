Com dores, Marcelinho é vetado no Vasco O meia Marcelinho Carioca, do Vasco, voltou a sentir dores musculares, desta vez no adutor da coxa esquerda e novamente desfalcará a equipe na partida contra o Guarani, quinta-feira, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Antes, o problema do atleta era na panturrilha esquerda que, de acordo com o médico do clube Alexandre Campello, já foi resolvido. "Ele sentiu as dores na coxa com o trabalho de reforço muscular que estamos fazendo. Vamos agora passar a observá-lo", disse Campello. Com o novo problema, a expectativa agora é a de que Marcelinho Carioca possa atuar no domingo, contra o Fluminense, pelo Nacional. Desde que chegou ao Vasco, no final do ano, Marcelinho Carioca só atuou por quatro vezes, marcando dois gols. A última vez que entrou em campo foi contra o Madureira, pelo primeiro turno do Campeonato Carioca, dia 25 de fevereiro.