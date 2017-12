Com dores musculares, Neymar desfalca o Barcelona no sábado

O Barcelona não poderá contar com o atacante Neymar na partida deste sábado contra o Málaga, fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, o brasileiro nem foi incluído na lista de relacionados para o duelo em razão de dores musculares.

O problema de Neymar não é grave, tanto que exames médicos não apontaram uma lesão, mas ele ficou fora do treinamento desta sexta. Assim, a comissão técnica optou por poupar o brasileiro do confronto com o Málaga. E há outra motivação para isso: o atacante acumula quatro cartões amarelos e caso recebesse mais uma advertência, iria ficar fora do duelo com o Atlético de Madrid, marcado para 30 de janeiro, para cumprir suspensão automática.

Com um jogo a menos do que os seus principais concorrentes, o Barcelona é o vice-líder do Campeonato Espanhol com 45 pontos, dois a menos do que exatamente o Atlético. Por isso, o confronto terá caráter decisivo para a definição da competição.

Antes disso, porém, o Barcelona terá pela frente o Málaga pelo Espanhol. E se não contará com Neymar, o time catalão vai ter o retorno dos seus dois outros titulares do setor ofensivo, o argentino Lionel Messi, que treinou normalmente nesta sexta-feira, e o uruguaio Luis Suárez, que cumpriu suspensão no confronto com o Athletic Bilbao.

A outra novidade na lista de relacionados do Barcelona para o duelo com o Málaga é a presença do francês Jeremy Mathieu, que está recuperado de lesão e recebeu alta médica.