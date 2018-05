Com dores musculares, Alexandre Pato fica no Reffis do São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Alexandre Pato foi poupado do treino desta terça-feira no São Paulo por sentir dores musculares e não participou do trabalho físico realizado na academia do clube. Ele ficou no Reffis fazendo um trabalho de regeneração muscular e será poupado do jogo-treino desta tarde contra o Barueri.

Pato sentiu dores no treino da última segunda-feira após ir a campo com os demais companheiros na reapresentação do grupo para a última semana de atividades antes de estrear no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, neste domingo, no Morumbi. Ele deixou o gramado logo no início e foi para o Reffis.

A princípio ele não é problema para o jogo contra o time carioca, mas os médicos do clube vão monitorar sua situação por precaução. Caso não tenha condições de jogo, é provável que Pabon volte a equipe e atue pelo lado direito do ataque.

O São Paulo não fez treinos no campo na manhã desta terça-feira. A comissão técnica optou por atividades físicas para que os jogadores cheguem bem para o jogo-treino desta tarde. A atividade será fechada para a imprensa.