Com dores musculares, Morais pode desfalcar Atlético

O dia foi de pouco trabalho com bola na Cidade do Galo. Apenas os goleiros foram a campo. O restante do elenco fez trabalho de fortalecimento muscular na academia e de uma atividade regenerativa na piscina do centro de treinamento.

O Atlético-MG tem agendado um treino nesta sexta-feira no Mineirão, mas a atividade deve ser cancelada, uma vez que há a previsão de chuva em Belo Horizonte. Nesta quinta, o Cruzeiro já teve que mudar o local do seu treino por causa do mau tempo. Ninguém quer estragar o gramado do estádio antes da estreia.

Para Pierre, o desconhecimento do gramado do Mineirão é ruim. "Atrapalhar eu creio que não, mas leva um pouco de tempo para se adaptar ao campo, não teremos tempo para treinar no Mineirão, é adaptar o mais rápido possível, tentar superar isso e fazer um bom jogo", disse.