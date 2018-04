Com dores na coluna, Hernane não treina e pode desfalcar o Flamengo

RIO - Artilheiro do Flamengo no ano, Hernane não participou do treino da equipe na manhã desta quinta-feira no CT de Vargem Grande. O atacante está com dores na coluna e por isso acabou sendo poupado do trabalho tático de ataque contra defesa comandado pelo técnico Jorginho. Assim, o treinador teve que fazer alterações na equipe, já visando o clássico deste domingo, contra o Fluminense, em Volta Redonda.

Sem Hernane, a dupla de ataque do Flamengo foi formada pelos velozes Rafinha e Gabriel. Cleber Santana e Rodolfo foram testados como armadores, uma vez que Carlos Eduardo também está no departamento médico. A se confirmar essa escalação, o Flamengo vai a campo no Raulino de Freitas com: Felipe, Léo Moura, Renato Santos, Gonzalez e Ramon; Amaral, Elias, Renato e Cleber Santana (Rodolfo); Rafinha e Gabriel.

O time rubro-negro ocupa apenas o quinto lugar no Grupo B da Taça Rio e já está eliminado, sem chances de ir à semifinal. Com isso, apenas cumpre tabela nas duas últimas rodadas antes da intertemporada que vai preceder o Campeonato Brasileiro.