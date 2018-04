Com dores na coxa, Luis Fabiano é dúvida no São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Luis Fabiano marcou duas vezes e foi um dos principais destaques da goleada por 5 a 1 diante do Vasco, quarta-feira. O que ninguém esperava é que logo após a partida ele sentisse um problema na coxa, que segue incomodando e o transformou em dúvida para enfrentar o Atlético-MG, domingo, no Independência, pela terceira rodada do Brasileirão.

Caso venha a ser desfalque, Luis Fabiano seguirá sua rotina de alternar entre boas exibições em campo, como a de quarta, e períodos afastados, seja por problemas físicos ou por suspensões. O atacante já iniciou tratamento, mas não evoluiu. Mesmo assim, ainda tem chance de entrar em campo no domingo.

O técnico Ney Franco não fez mistério e apontou que Aloísio atuará como centroavante se Luis Fabiano não estiver apto. "Agora à tarde ele (Luis Fabiano) vai fazer um exame e vamos ver se podemos usá-lo na partida. De qualquer forma, já fizemos um trabalho tático usando o Aloísio, que joga se o Luis não puder."

Depois de entrar bem no segundo tempo contra o Vasco, Aloísio será titular de qualquer forma. A única dúvida é se como centroavante ou na vaga de Silvinho, que não agradou e se tornou terceira opção. Mesmo no caso de Luis Fabiano não atuar, o jovem Lucas Evangelista ganhará uma oportunidade como titular, ao lado de Aloísio e Osvaldo.