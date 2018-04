Com dores na coxa, Marcelo Cirino falta a treino e é dúvida no Fla

O técnico Vanderlei Luxemburgo pode ter ganhado um desfalque importante para a partida deste domingo diante do Sport, no estádio do Maracanã, no Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com dores na coxa esquerda, o atacante Marcelo Cirino não participou do treino desta sexta-feira e passará por exames para saber se tem condições de jogo.

"Amanhã (sábado) saberemos se é uma dor normal ou algo mais sério. Se não puder jogar, vou com Alecsandro", disse Luxemburgo após o treino tático da tarde. Caso isso aconteça, o técnico afirma que o Flamengo terá uma postura ofensiva diferente. "É uma movimentação diferente. O Alecsandro é mais fixo, o Cirino, mais móvel".

Marcelo Cirino sentiu dores ao final do treino de quinta-feira, como revelou o médico do Flamengo, José Luiz Runco. "Ele está com uma dor no músculo posterior da coxa esquerda, fará um exame de imagem hoje (sexta) à noite e vamos analisar as condições dele para a partida de domingo", disse. "Ainda é precipitado falar de escalação sem resultado do exame, já que pode ser um edema. Vamos examinar isso".