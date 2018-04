Com dores na panturrilha, Marcos Rocha vira dúvida do Atlético-MG para quarta O lateral-direito Marcos Rocha se tornou dúvida de última hora do Atlético-MG para o confronto decisivo diante do Inter, nesta quarta, às 22h, no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. No aquecimento para o treino de reconhecimento do estádio colorado, na noite desta terça, o jogador sentiu uma fisgada na panturrilha esquerda e precisou deixar a atividade.