Com dores nas costas, Juan desfalca o Flamengo na decisão da Taça Guanabara

O zagueiro Juan foi vetado no Flamengo da decisão da Taça Guanabara contra o Boavista. O jogador reclamou de dores nas costas e sequer viajou com o restante do elenco para Cariacica. A decisão do primeiro turno do Carioca acontecerá neste domingo, às 17 horas, no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

Para a vaga do veterano de 39 anos, o técnico Paulo César Carpegiani deve escalar Rhodolfo, que formará dupla com Réver. Os dois chegaram a treinar juntos durante a semana no time titular, já que Juan também vinha sendo poupado devido a uma pancada no tornozelo, na semifinal diante do Botafogo.

Juan vive agora a expectativa de se recuperar a tempo da estreia do Flamengo na Copa Libertadores. No dia 28, o time rubro-negro recebe o River Plate, no estádio do Engenhão, em duelo válido pelo Grupo 4.

Antes do torneio continental, o Flamengo ainda enfrentará o Madureira, em casa, e terá o clássico contra o Fluminense, em Cuiabá, pelas duas primeiras rodadas da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.