Com dores nas costas, Rildo deixa treino de maca e desfalca o Corinthians

O atacante Rildo precisou sair do treino do Corinthians nesta terça-feira, em São Paulo, carregado por uma maca. O jogador sentiu dores fortes nas costas e virou desfalque no time comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira para o jogo desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Figueirense, em Florianópolis.

Rildo sentiu dores nas costas durante o trabalho de aquecimento no CT Joaquim Grava. "Ele teve uma contratura na região da bacia logo após o aquecimento, e infelizmente não vai poder viajar. É lamentável pela semana boa que ele vinha fazendo", explicou o técnico Oswaldo de Oliveira, em entrevista coletiva.

A partida é a primeira da equipe depois da derrota de goleada por 4 a 0 para o São Paulo, há dez dias, que impôs ao Corinthians a terceira rodada seguida sem vencer. O treinador espera contar com a presença do lateral-direito Fagner na partida. O jogador está em Lima para defender a seleção brasileira no jogo com o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas como será reserva, pode atuar em Florianópolis, se não estiver desgastado.

A provável formação do Corinthians para o jogo deve ter: Walter; Léo Príncipe (Fagner), Pedro Henrique, Léo Santos e Guilherme Arana; Willians; Giovanni, Camacho, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Lucca.