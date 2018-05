Com dores no joelho, Clayson desfalca o Corinthians na Libertadores

O atacante Clayson vai desfalcar o Corinthians na partida diante do Independiente, da Argentina, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera. O jogo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com dores no joelho direito, o atacante fez tratamento intensivo nesta terça-feira, mas não se recuperou a tempo. Com isso, ele vai continuar no departamento médico nos próximos dias.

O técnico Fábio Carille chamou 10 jogadores de linha para conversar no início da atividade. Entre eles estava Jadson, que foi poupado contra o Atlético-MG, em Minas, e deve voltar nesta quarta-feira na partida da Libertadores. Após um breve papo, quase todos os titulares foram liberados para uma brincadeira de futmesa. Apenas Jadson trabalhou com bola junto dos reservas.

“O Carille conversou com alguns jogadores, com o possível time que inicia o jogo, não sabemos a situação do Clayson, acho que está um pouco fadigado pela sequência de jogos. A princípio, é o time que ele conversou”, afirmou o volante Gabriel, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

O Corinthians é o líder do seu grupo com sete pontos; o Deportivo Lara é o segundo com seis. Uma vitória diante do Independiente, último colocado com apenas três, deixa a classificação bem encaminhada.