Com dores no joelho, Rogério Ceni desfalca o São Paulo contra o Oeste

SÃO PAULO - O goleiro Rogério Ceni vai desfalcar o São Paulo na partida deste domingo contra o Oeste, no Estádio do Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O capitão são-paulino sofre com dores no joelho direito e ficará sob os cuidados dos fisioterapeutas do clube.

Assim, Rogério Ceni nem foi incluído pelo técnico Muricy Ramalho na lista de 18 jogadores relacionados para o duelo com o Oeste. Neste domingo, o ídolo são-paulino será substituído pelo goleiro Denis, com Renan Ribeiro ficando como opção no banco de reservas.

Se não terá Rogério Ceni, o São Paulo vai promover a estreia de Alvaro Pereira na partida deste domingo. O uruguaio será a principal atração do time que entrará em campo com a seguinte formação: Denis; Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Wellington, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Ademilson, Luis Fabiano e Osvaldo.

Além de Rogério Ceni, o São Paulo terá outros desfalques contra o Oeste. O zagueiro Rafael Toloi (virose), o volante Fabrício (contratura na panturrilha esquerda), o meia Jadson (tendinite no joelho direito), o meia-atacante Lucas Evangelista (entorse no tornozelo esquerdo), o lateral-esquerdo Carleto (aprimora a forma física após se recuperar de lesão no joelho) e o jovem Boschilia (convocado para a seleção brasileira Sub-21) também vão desfalcar o time.

Confira a lista com os 18 jogadores relacionados do São Paulo:

Goleiros: Denis e Renan.

Laterais: Alvaro Pereira, Reinaldo, Douglas e Luis Ricardo.

Zagueiros: Antonio Carlos, Rodrigo Caio e Paulo Miranda.

Volantes: Wellington e Denilson.

Meias: Paulo Henrique Ganso, Maicon e Cañete.

Atacantes: Luis Fabiano, Ademilson, Osvaldo e Ewandro.