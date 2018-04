Com dores no quadril, atacante Diogo desfalca Palmeiras contra Comercial

SÃO PAULO - O atacante Diogo será desfalque para o Palmeiras no jogo desta quinta-feira contra o Comercial, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Recém-contratado, ele foi titular no último sábado, na vitória sobre o Linense, mas sequer foi relacionado agora, por estar com dores no quadril após um choque com o zagueiro Henrique no treino da última segunda.

A equipe fez o último treino antes na partida nesta quarta-feira pela manhã e após o almoço viajou de ônibus até Ribeirão Preto. Outro que também fica de fora é o zagueiro Tiago Alves, que sofreu contusão no ombro direito durante a vitória por 2 a 1 sobre o Linense. Para a vaga dele, vai entrar o estreante Lúcio, contratado para ser o líder da defesa palmeirense na temporada.

Além de Lúcio, outros reforços do clube para a temporada foram relacionados pela primeira vez pelo técnico Gilson Kleina: o meia Marquinhos Gabriel e o lateral-esquerdo William Matheus. Enquanto isso, o atacante Vinícius sentiu dores no joelho na manhã desta quarta-feira e foi cortado da viagem para Ribeirão Preto, abrindo vaga para o novato Rodolfo na delegação palmeirense.

Confira a lista de relacionados para o jogo:

Goleiros - Fernando Prass e Bruno

Laterais - Juninho, Wendel e William Matheus

Zagueiros - Henrique, Marcelo Oliveira e Lúcio

Volantes - Wesley, Renato e França

Meias - Mendieta, Felipe Menezes, Serginho, Mazinho e Marquinhos Gabriel

Atacante - Alan Kardec, Leandro e Rodolfo