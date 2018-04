Com dores, Réver ainda é dúvida no Atlético-MG Com dores na coxa direita, o zagueiro Réver ainda é dúvida na escalação do Atlético-MG para o clássico de domingo, contra o Cruzeiro, na final do Campeonato Mineiro. Os exames não detectaram nenhuma lesão, mas ele não participou do treino desta sexta-feira. E o técnico Cuca disse que não dava para adiantar a presença do jogador.