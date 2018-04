Com dores, Réver ainda é dúvida para final do Mineiro O técnico Cuca ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Réver na decisão do Campeonato Mineiro, neste domingo. O defensor voltou a reclamar de dores musculares neste sábado e manteve o status de dúvida para o segundo jogo contra o Cruzeiro, a ser disputado no Mineirão.