Com dores, Ronaldinho pode ficar fora do duelo com o Real Principal jogador do Barcelona, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho poderá ficar de fora do clássico do próximo sábado, contra o Real Madrid, pela 26.ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador está com dores musculares na perna esquerda, resultado do jogo da última terça, contra o Liverpool, pela Liga dos Campeões. O brasileiro sequer participou da sessão de treinos realizada pelo técnico holandês Frank Rijkaard nesta quinta-feira. Segundo o departamento médico do clube, Ronaldinho passará por uma série de exames mais detalhados para poder comprovar a gravidade da lesão. Os resultados devem sair ainda nesta quinta. O Barcelona, que é o segundo colocado no Espanhol (um ponto atrás do Sevilla, que tem 50), possui um retrospecto positivo contra o Real nos clássicos disputados no Camp Nou - nos últimos dez jogos realizados neste campo, o clube catalão ganhou cinco, empatou quatro e perdeu apenas uma vez.