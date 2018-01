Com dores, Ronaldo não treina no Real Um dia depois de ter marcado dois gols na vitória do Real Madrid sobre o Alavés, fora de casa, o atacante Ronaldo ficou de fora do treinamento desta segunda-feira, no CT do clube, por causa de dores no pescoço. O brasileiro recebeu uma pancada no local durante a partida e só treinará nesta terça. Os médicos do Real Madrid acreditam que Ronaldo já poderá participar de alguma movimentação na quarta, mas não se mostram preocupados, já que o brasileiro não poderá jogar contra o Olympiakos (Grécia), em Madrid, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa, por estar suspenso. Quem pode reaparecer em campo na quarta é o meia Zinedine Zidane, quase recuperado de uma lesão muscular sofrida numa partida da França pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Zidane fará um teste físico nesta terça e, se aprovado, poderá ser relacionado pelo treinador Vanderlei Luxemburgo.