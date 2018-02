Com dores, Thiago Neves não treina e desfalcará Cruzeiro contra América-MG

Um dos principais jogadores do Cruzeiro, o meia Thiago Neves não participou do treino na manhã deste sábado e desfalcará o time no clássico regional contra o América-MG, marcado para este domingo, às 17 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

+ Leia mais notícias sobre o Cruzeiro

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Mineiro

+ Mano faz mistério, mas confirma Mancuello relacionado no Cruzeiro

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O meia, que esteve em campo nos quatro jogos do Cruzeiro no Estadual e marcou um gol na competição, sofre com dores na perna esquerda e deverá ficar afastado alguns dias para se recuperar plenamente.

O zagueiro Manoel e o lateral-direito Ezequiel também não participaram do último treino antes da partida, que foi fechado para a imprensa, e são os outros desfalques. Dessa forma, a provável escalação do Cruzeiro para o jogo deste domingo deve ter Fábio; Edilson, Leo, Murilo e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Rafinha; Fred.

O duelo entre Cruzeiro e América terá Mineirão lotado, já que a torcida cruzeirense esgotou os ingressos, e valerá a liderança isolada do Campeonato Mineiro. No momento, os dois times somam dez pontos, mas o Cruzeiro lidera por ter melhor saldo de gols.