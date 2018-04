Com dores, Valdivia está fora da estreia do Palmeiras na Série B

SÃO PAULO - Ainda com dores na coxa esquerda, o meia chileno Valdivia está fora da estreia do Palmeiras na Série B do Brasileiro, marcada para o próximo sábado, contra o Atlético-GO, em Itu, no interior de São Paulo. O jogador tem uma inflamação no local e continua sem prazo para retorno.

Valdivia não entra em campo desde o dia 14 de março, quando o Palmeiras enfrentou o Paulista no campeonato estadual. Nesta segunda-feira, ele fez uma nova avaliação e foi constatado que ainda não está em condições de ser liberado para os treinamentos com bola.

Havia a expectativa no Palmeiras de que Valdivia pudesse retornar aos treinos nesta semana e, assim, ser utilizado pelo técnico Gilson Kleina na estreia na Série B. Mas o jogador será desfalque novamente, algo comum nos últimos meses, por causa das seguidas lesões.

O departamento médico do clube decidiu não projetar a data para um possível retorno de Valdivia, já que fez isso nas outras vezes e o jogador não retornou aos gramados no prazo previsto.