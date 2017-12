Com dores, Valdo adia acerto no Botafogo O meia Valdo adiou por um ou dois dias a renovação de seu contrato com o Botafogo. Ele já decidiu que atuará por mais um ano e tinha encontro marcado nesta quinta-feira com o presidente do clube, Bebeto de Freitas. No entanto, desmarcou a reunião por causa de dores no braço esquerdo. Ele sofreu cirurgia no local por causa de uma fratura sofrida no final de outubro. Enquanto a diretoria espera por Valdo, outros jogadores fazem fila para chegar a um acordo e permanecer no clube. Nesta sexta-feira, o atacante Leandrão deve dizer aos dirigentes que pretende continuar no Botafogo. O zagueiro Edgar já fez o mesmo, embora não tenha ainda assinado contrato.