Com Dorival pressionado, São Paulo enfrenta o Ituano para evitar crise

O clima pesou no São Paulo depois da derrota por 1 a 0 no último domingo para o Santos, a segunda em clássicos neste ano, e o time precisa vencer hoje o Ituano para evitar que uma crise afete o Morumbi. Nos bastidores, o nome do técnico Dorival Junior balança, e a pressão por sua demissão começa a crescer. Um resultado ruim hoje fora de casa deixa a situação ainda mais delicada.

Justiça atende Flu e bloqueia parte do valor da venda de Diego Souza ao São Paulo

O duelo desta noite é válido pela 7.ª rodada do Paulistão, adiado da semana passada por causa do compromisso do time tricolor na Copa do Brasil, em que venceu o CSA por 2 a 0 e avançou para a 3.ª fase. Líder do Grupo B com 10 pontos, o São Paulo ainda tenta fazer uma atuação convincente e fugir das oscilações. Contra os santistas, o time fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu manter o jogo a seu favor na segunda parte, e perdeu em casa.

O treinador vê o time em evolução, mas pede paciência ao torcedor. Dorival aponta o calendário apertado como a principal razão do baixo rendimento do time neste início de ano. Será o 10.º jogo do time em 34 dias, após uma pré-temporada de menos de duas semanas. Na avaliação da comissão técnica, a falta de tempo para treinos e para recuperação física entre os jogos fazem pesar o desgaste físico, além da baixa quantidade de jogos que alguns atletas têm com a camisa tricolor.

Em campo, o São Paulo terá duas novidades em relação ao time que perdeu para o Santos. O zagueiro Rodrigo Caio volta ao time depois de cumprir suspensão diante do rival alvinegro e fará dupla com Bruno Alves, que vem tendo sequência como titular. No lugar do volante Petros, suspenso, o São Paulo terá Hudson.

“Será um jogo difícil, fora de casa e diante de um adversário de qualidade”, avalia o volante. “Eles têm o fator campo, mas temos que retomar o caminho de vitórias. Vamos deixar o tropeço no clássico para trás o mais rápido possível. Nossa equipe tem evoluído ao longo do campeonato, e isso é importante para dar confiança.”

FICHA TÉCNICA

Ituano X São Paulo

Ituano: Vagner; Igor, Alisson, Léo e Raul; Baralhas (Marcos Serrato), Tony e Bassani; Ronaldo, Marcelinho e Claudinho; Técnico: Vinícius Bergantin.

São Paulo: Sidão; Militão, R. Caio, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson, Nenê e Marcos Guilherme; Cueva e Diego Souza. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Leandro Bizzio Marinho.

Local: Estádio Dr. Novelli Junior.

Horário: 21h45.