Com Dudu de volta e Erik no lugar de Jesus, Cuca esboça time do Palmeiras

O técnico Cuca comandou nesta quinta-feira um treinamento onde mostrou o provável time do Palmeiras para encarar o Atlético-MG, domingo, às 11h, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades, em comparação ao time que venceu o Internacional, foram as entradas do goleiro Vagner e do atacante Dudu.

Vagner foi confirmado no lugar de Fernando Prass, que está com a seleção brasileira olímpica. Já para o lugar de Gabriel Jesus, que também está com a seleção, o treinador optou pelo retorno de Dudu, que havia sido colocado no banco de reservas na última rodada.

Cuca disse, após o jogo com o Inter, que Dudu tinha sido colocado no banco de reservas por opção tática. Como Gabriel Jesus ficará fora por várias partidas, o treinador deveria optar por uma nova opção no setor e por isso resolveu dar mais uma oportunidade para Dudu.

Em um trabalho tático, o comandante palmeirense escalou o time com Vagner; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Dudu e Erik.

Já os reservas foram escalados com Jailson; João Pedro, Thiago Martins, Roger Carvalho e Egídio; Arouca, Matheus Sales e Vitinho; Allione, Rafael Marques e Barrios. Moisés continua a recuperação muscular. Já o lateral Fabiano correu em torno do gramado e pode ser poupado do jogo.

Como o próximo jogo, com o Atlético-MG, será realizado às 11h de domingo, o técnico Cuca decidiu dar todos os treinos da semana pela manhã.