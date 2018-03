Com Edílson, Fla busca empate em Salvador Para obter a classificação à semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo conta com a reestréia do atacante Edílson. Afastado do clube desde dezembro de 2001, o jogador promete ajudar o Rubro-Negro a conseguir seu objetivo. Amanhã, basta um empate contra o Vitória, às 20h30, no Estádio Barradão, para o carioca passar à próxima fase. "Estou confiante. Espero ajudar o Flamengo e dar mais esta alegria à torcida", disse Edílson, que não atua desde dezembro do ano passado. Apesar disso, ele acredita que suportará os 90 minutos. Nesta nova passagem pelo Rubro-Negro, o jogador pretende conquistar novos títulos e apagar a imagem ruim de quando deixou o clube. Na final da Copa Mercosul de 2001, no primeiro jogo contra o San Lorenzo, Edílson agrediu um adversário e foi expulso. O Flamengo acabou empatando por 0 a 0 e depois perdeu o título, nas cobranças de pênalti, na partida decisiva, em Buenos Aires. "Isto faz parte do passado", afirmou o jogador, que tem um ótimo retrospecto contra o Vitória. Até hoje, foram oito partidas com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. O companheiro de Edílson no ataque deve ser Jean. Fernando Baiano ficaria como opção no banco de reservas. De acordo com o técnico Nelsinho Baptista, a preferência pelo jovem jogador deve-se ao fato de Edílson ainda estar fora de forma e o treinador quer muita movimentação dos atacantes. Nelsinho ainda assegurou que a vantagem do empate não fará o Flamengo atuar na defesa. Segundo o treinador, o time carioca vai buscar o gol desde o início para garantir a classificação. Ele, porém, destacou que os jogadores não podem ser afobados e nem devem dar espaços para os principais atletas do Vitória, como os atacantes Nádson e Zé Roberto.