Com Edmundo, Vasco pega o Coritiba Depois da pelada, o jogo sério. Nesta quinta-feira, o atacante Edmundo entra em campo com a camisa do Vasco para enfrentar o Coritiba, às 20h30, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Sem chances de conquistar o título nacional, o jogador espera ajudar o time vascaíno a se recuperar na tabela. E prometeu o mesmo empenho da final da Taça Barra da Tijuca de Futebol Soçaite, em que sua equipe, o Panela, sagrou-se campeã. "Marquei dois gols (na noite de terça-feira) e espero fazer o mesmo contra o Coritiba e, assim, ajudar o Vasco no Brasileiro", afirmou Edmundo, após a final do torneio de soçaite. O atacante, que só tem dois gols no Brasileiro, espera voltar a marcar para poder rebater as críticas de que não tem jogado bem pelo time carioca. Para vencer o Coritiba, uma das supresas do torneio, o técnico Mauro Galvão decidiu fazer modificações na equipe. Tirou Donizete, que estava tendo más atuações, mas que não goza do prestígio de Edmundo, e escalou o jovem Morais. A intenção do treinador é a de dar mais movimentação ao meio-de-campo. "Pretendo surpreender o excelente Coritiba", disse Mauro Galvão, que também optou por Rubens ao lado de Beto no meio. "Espero que os jogadores que entrarem dêem tudo de si e mostrem disposição." Segundo o treinador, todos os atletas precisam ajudar na marcação. A exceção é Edmundo, que fica mais avançado. Mauro Galvão teceu diversos elogios ao Coritiba, talvez pensando numa possível justificativa para uma eventual derrota. "Tem um trabalho bem feito, os jogadores foram mantidos e hoje estão todos entrosados", afirmou o treinador, que conta com o retorno do volante Da Silva, recuperado de contusão.