Com Elano, Dorival relaciona 23 para jogo decisivo do Santos contra o Flamengo

Com a presença de Elano, que anunciou a sua aposentadoria como jogador para virar auxiliar técnico a partir de janeiro de 2017, o técnico Dorival Júnior relacionou 23 jogadores para a partida decisiva do Santos contra o Flamengo, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Elano vai ser opção no banco de reservas contra o Flamengo e América-MG, nas últimas duas rodadas, antes de pendurar as chuteiras e virar membro da comissão técnica fixa do Santos. Neste dois jogos, o time precisa vencer e torcer por duas derrotas do Palmeiras - contra a Chapecoense, em São Paulo, e Vitória, em Salvador - para ser campeão.

O único desfalque do Santos é o meia Jean Mota, suspenso. Em compensação, o volante Yuri retorna após levar o terceiro cartão amarelo e não atuar no empate por 2 a 2 contra o Cruzeiro. Ele será improvisado na zaga ao lado de David Braz.

O Santos que vai enfrentar o Flamengo terá a seguinte escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir

Zagueiros - Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Laterais - Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas - Elano, Emiliano Vecchio, Léo Cittadini, Yuri, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri

Atacantes - Arthur Gomes, Joel, Copete, Rodrigão e Ricardo Oliveira.