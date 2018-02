Com elenco cheio de zagueiros, Corinthians empresta Yago ao Botafogo

O Corinthians acertou o empréstimo do zagueiro Yago para o Botafogo. O jogador ficará no clube carioca até dezembro e é o segundo atleta cedido recentemente pelo clube paulista ao carioca. Recentemente, o lateral-esquerdo Moisés também foi cedido até o fim do ano.

Yago estava emprestado para a Ponte Preta no ano passado, onde chegou a fazer dupla de zaga com Marllon, novo reforço do Corinthians. A boa passagem pelo clube de Campinas - apesar de ter sofrido uma cirurgia no joelho direito - fez com que ele voltasse a ser integrado ao elenco corintiano.

Entretanto, o defensor não conseguiu achar seu espaço em meio a forte concorrência. Atualmente, são outros seis zagueiros no elenco. Balbuena, Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos, Marllon e Vilson. Desses, Vilson é o único fora de combate, pois se recupera de lesão.

Nos últimos dias, o Corinthians conseguiu diminuir o seu elenco. O clube acertou com Matheus Matias, Marllon e Sidcley, mas além de Moisés e Yago, o clube emprestou recentemente Guilherme Romão e Carlinhos para o Oeste, Fellipe Bastos para o Sport, Camacho ao Atlético-PR e Giovanni Augusto para o Vasco.