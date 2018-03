Com elenco da Fiorentina e homenagens, velório de Astori é realizado

O elenco da Fiorentina compareceu nesta quarta-feira ao centro de treinamentos da Federação Italiana de Futebol, em Coverciano, nas proximidades de Florença, para participar do velório e prestar homenagens a Davide Astori, que era o capitão da equipe e faleceu no último fim de semana.

+ Autópsia confirma que parada cardíaca causou a morte do capitão da Fiorentina

Astori, de 31 anos, foi encontrado morto no quarto de hotel onde estava hospedado na manhã de domingo, antes de uma partida contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano, após ter uma parada cardíaca, em Údine.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O corpo de Astori foi transportado para Florença nesta quarta-feira e levado ao CT da seleção italiana, que fica nas proximidades de Florença, para o velório e a realização de tributos ao jogador. O funeral de Astori está marcado para esta quinta, na Basílica de Santa Cruz. Já o enterro será em Bérgamo, cidade natal do jogador.

Ao lado do caixão, foram expostas as camisetas de equipes que Astori defendeu, como a Fiorentina e a seleção italiana. Também foram colocadas várias coroas de flores, enviadas pela equipe de Florença, pela federação nacional e por outros times.

Horas antes da abertura do centro de treinamento, uma multidão se aglomerava no local. O ônibus com os membros da Fiorentina foi recebido com aplausos, seguido por um silêncio respeitoso, enquanto os jogadores desciam.

Além do elenco do time de Florença, os outros jogadores também compareceram ao velório, como Daniele De Rossi, Andrea Belotti, Lorenzo De Silvestri e Adem Ljajic. O ex-jogador Alessandro Costacurta e o ex-árbitro Pierluigi Collina também compareceram ao velório.

Astori estava na Fiorentina desde 2011. Ele também defendeu a seleção italiana em 14 partidas, entre 2011 e 2017, esteve presente na Copa das Confederações realizada no Brasil em 2013.