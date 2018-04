Com elenco dividido, time principal do Grêmio treina visando ao Brasileirão

Enquanto os jogadores do time de transição chegavam a Belo Horizonte para a disputa da Copa da Primeira Liga, o elenco principal do Grêmio trabalhou nesta terça-feira em Porto Alegre. Afinal, a equipe tem confronto importante diante do Sport no próximo sábado, em casa, em jogo atrasado da 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta, o Grêmio entra em campo diante do Cruzeiro no Mineirão, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, mas no clube é evidente que a prioridade é o duelo do fim de semana. Até por isso, nem mesmo o técnico Renato Gaúcho viajou para Minas Gerais, substituído por Felipe Endres.

Em Belo Horizonte, o Grêmio será representado por jovens jogadores que ainda buscam espaço no elenco principal. Do time profissional, somente três atletas viajaram com a delegação: os zagueiro Rafael Thyere e Bruno Rodrigo e o atacante Beto da Silva.

Enquanto isso, no CT Presidente Luiz Carvalho, Renato comandou um treino tático, com foco em jogadas de contra-ataque. Ainda em busca da melhor forma física, o zagueiro Pedro Geromel e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira foram as principais ausências da atividade.