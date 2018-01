Com elenco do São Paulo de férias, Lucas Fernandes volta a correr no gramado

Não é todo o elenco do São Paulo que está de férias. O jovem meia Lucas Fernandes, machucado, continua no CT da Barra Funda, se recuperando de uma cirurgia para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, realizada em junho. Nesta quarta-feira ele conquistou uma vitória: correu pela primeira vez no gramado.

"Uma felicidade imensa poder correr no campo de novo e sentir o gramado. Foram seis meses de muito trabalho para chegar até aqui, um sofrimento grande não poder treinar no campo, mas agora pouco a pouco tudo voltará ao normal. Quero evoluir ainda mais na minha recuperação para cumprir todas as etapas e voltar sem restrição", afirmou o jogador de 19 anos.

Apontado como promessa do São Paulo para o meio-campo e autor do primeiro gol do time no Brasileirão, contra o Botafogo, na estreia, Lucas Fernandes faz seu tratamento no Reffis do clube. Nesta quarta, correu durante 20 minutos e fez exercícios com alternâncias de movimentos, velocidade e direção, sempre acompanhado do fisioterapeuta Ricardo Sasaki.

"Sem dúvida, isso me dá mais motivação. É importante saber que estou no caminho certo e perto de treinar com o grupo de novo. Manterei a cabeça focada para seguir com a evolução. Não senti nenhuma limitação ou dores no ombro e no joelho. Claro, senti um receio natural, mas estou bem e espero continuar assim. Venci mais uma etapa, mas sigo com paciência para não atropelar as coisas. Quero voltar 100% recuperado", finalizou o garoto, que fez 16 partidas pelos profissionais em 2016, depois de marcar o gol do título da Libertadores Sub-20.