Dorival relaciona só dois zagueiros para a estreia do Santos

Aos 21 anos, Lucas Veríssimo nunca jogou uma partida profissional na carreira, mas está confirmado na escalação do Santos para a estreia no Campeonato Paulista, sábado, às 17h, na Vila Belmiro, contra o São Bernardo. Afinal, nem haveria como ser diferente. O clube santista inicia o Estadual com apenas dois zagueiros na lista de relacionados do técnico Dorival Júnior - Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique.

O elenco conta com outros dois defensores: o titular David Braz, que sofreu uma lesão muscular no fim da temporada passada e só deve voltar aos gramados em março, e o também jovem Paulo Ricardo, que fica fora do duelo contra o São Bernardo por opção técnica.

Jubal também poderia ficar à disposição do Santos, mas o clube rescindiu o contrato do jogador, que fechou com o Arouca, time da primeira divisão do Campeonato Português. Werley foi devolvido para o Grêmio.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem reforços para a zaga, o Santos contratou apenas jogadores para o meio-campo e o ataque até aqui: Ronaldo Mendes, ex-ABC, Paulinho, ex-Flamengo, e Joel, ex-Cruzeiro. Os dois estão entre os relacionados para a estreia. Marquinhos Gabriel e Geuvânio, entretanto, deixaram o elenco.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PELO SANTOS:

GOLEIROS - Vanderlei e Vladimir;

ZAGUEIROS - Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo;

LATERAIS - Caju, Victor Ferraz e Zeca;

MEIAS - Alison, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Ronaldo Mendes, Serginho, Thiago Maia e Vitor Bueno;

ATACANTES - Gabriel, Joel, Neto Berola, Paulinho e Ricardo Oliveira.