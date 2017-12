Com Émerson, Roma arrasa Juventus A Roma recuperou seu bom futebol e goleou a Juventus por 4 a 0, neste domingo, no estádio Olímpico, no clássico que encerrou a rodada italiana. Com essa vitória, a equipe se isolou na vice-liderança com 46 pontos, deixando a Juve com 43 - o Milan lidera com 51. O volante Émerson, que foi cortado da seleção brasileira que enfrentará a Irlanda no dia 18, por causa de uma ?lesão no ombro direito?, jogou os 90 minutos. A equipe dirigida por Fabio Capello estava devendo para sua torcida este ano. Uma série de maus resultados fez o time perder os seis pontos de vantagem que tinha sobre o Milan para ficar cinco atrás. Mas neste domingo a Roma jogou como em seu melhores momentos da temporada e encheu os olhos dos torcedores. Mais disposta na partida, a Roma abriu o placar aos 13 minutos com um chute de fora da área do meia francês Oliver Dacourt. Dois minutos depois, Totti acertou o travessão. O massacre se consumou no segundo tempo e foi facilitado pela expulsão do zagueiro uruguaio Montero, da Juventus. Aos 11 minutos, três depois de cometer o pênalti que Totti transformou no segundo gol, ele fez falta dura no craque da Roma e recebeu o vermelho. Com dois gols de vantagem e um jogador a mais, a Roma ficou à vontade para tocar a bola e envolver o adversário. Aos 26 minutos, Cassano fez o terceiro gol. A torcida ainda festejava quando o árbitro Pierluigi Collina marcou pênalti para a Juve. Mas não era mesmo o dia do time de Turim e o atacante francês Trezeguet bateu no meio do gol, facilitando a defesa de Pelizzoli. Mesmo sem forçar muito, a Roma fez mais um gol: Cassano, de cabeça, aos 40 minutos.