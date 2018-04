Com empréstimos, Vasco fica perto de renovar patrocínio

Em situação financeira delicada, o Vasco tenta confirmar o patrocínio master para a próxima temporada e, assim, reforçar seu elenco para o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. A renovação do acordo com a Caixa Econômica Federal depende do pagamento de impostos atrasados, o que permitirá ao clube conseguir a certidão negativa de débitos.

Isso ficou mais próximo nesta quinta-feira, quando o Vasco conseguiu fechar três empréstimos - com um banco privado, a fornecedora de material esportivo Umbro e a CBF. Caso não haja nenhum imprevisto, o clube deverá assinar um novo patrocínio com a Caixa até o fim do mês.