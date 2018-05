Com Erazo, Atlético-MG jogará com reservas em Divinópolis

Erazo foi contratado pelo Atlético-MG após disputar o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio e tem status de substituto do zagueiro Jemerson, vendido ao francês Monaco. Porém, o seu contrato ainda não havia sido regularizado, o que impediu de ser aproveitado nas rodadas iniciais do Mineiro e também da Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio.

Agora, porém, Erazo vai enfrentar o Guarani, até para adquirir ritmo de jogo visando a estreia do time na Copa Libertadores, o duelo com o Melgar, no Peru, na próxima quarta-feira. Inclusive, em função dessa partida, o técnico Diego Aguirre nem vai levar os titulares para Divinópolis, dando chance aos reservas do Atlético.

"É uma nova oportunidade para eles, que talvez não têm muitas oportunidades de jogar durante o ano. Confio que podem fazer um bom jogo, que estão em condições de mostrar porque estão no Atlético e que estão perto de uma oportunidade mais importante. Também é um jogo importante para todos. Tentaremos continuar na primeira posição e, para isso, temos que vencer lá", comentou o treinador.

Assim, o Atlético deve entrar em campo para encarar o Guarani com a seguinte formação: Giovanni; Gabriel, Edcarlos e Erazo; Carlos Cesar, Eduardo, Lucas Cândido, Dodô e Mansur; Henrique e Pablo.

Os jogadores relacionados por Aguirre para o duelo viajam na manhã deste sábado, às 9h30, para Divinópolis. Como poupou os titulares, o treinador relacionou quatro jogadores do juvenil. São eles: Pedro Henrique (lateral-direito), Renan (volante), Vinícius (meia) e Lucas Oliveira (atacante).

Os atletas que não foram relacionados vão treinar neste sábado na Cidade do Galo. No domingo, às 15h15, o elenco segue para Arequipa, local do duelo com o Melgar.

Confira a lista de relaciondos do Atlético para o duelo com o Guarani:

Goleiros: Giovanni, Uilson

Laterais: Mansur, Carlos César, Pedro Henrique

Zagueiros: Jesiel, Edcarlos, Gabriel, Erazo

Volantes: Lucas Cândido, Eduardo, Renan

Meias: Dodô, Yago, Vinícius

Atacantes: Pablo, Henrique, Lucas Oliveira