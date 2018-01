Com estádio lotado em Brasília, Flamengo enfrenta o Coritiba para seguir no G4

Se depender da torcida, a missão já está cumprida: todos os 67 mil ingressos disponíveis foram vendidos. Durante o desembarque em Brasília, o Flamengo foi recebido com festa por cerca de 100 fãs. Além do apoio, o time da Gávea pode se amparar no retrospecto recente contra o Coritiba. Venceu as quatro últimas partidas contra o clube paranaense no Brasileirão.

Apesar da boa fase, o técnico Oswaldo de Oliveira pregou cautela com o adversário. "Essa coisa dos jogos anteriores temos que esquecer. O Coritiba está bem melhor, uma equipe mais organizada. Isso aumenta muito nosso interesse na partida, pois precisamos vencer. Temos que estar conscientes", alertou.

Para não deixar o bom momento escapar, Oswaldo de Oliveira poderá contar com Alan Patrick, que já cumpriu suspensão automática, para o confronto desta quinta-feira. O meia é um dos destaques da arrancada flamenguista no returno. Já o camisa 10 Ederson deve iniciar o duelo no banco de reservas.

Emerson e o capitão Wallace, que se recuperam de um estiramento na coxa, não têm previsão de retorno e não participam do jogo. Guerrero fez trabalho físico durante o treinamento desta quinta-feira, mas ainda segue sem condições de jogar. Ele pode voltar contra o Atlético Mineiro na próxima rodada.