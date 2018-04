Com estádio vetado, Atlético-MG treina no CT da AFA em Buenos Aires

Sem poder treinar no estádio El Cilindro, do Racing, o time do Atlético Mineiro fez sua preparação para o jogo contra o time argentino no CT da Associação de Futebol da Argentina (AFA), onde treina a seleção local, em Buenos Aires. Nesta quarta, o time brasileiro encara o Racing, às 19h30, em Avellaneda, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

No CT, o elenco atleticano fez trabalho físico na academia. E, depois, participou de treino tático no gramado, sob o comando do técnico Diego Aguirre. O treinador fechou a atividade para a imprensa e fez mistério sobre o time, sem revelar a escalação para o duelo desta quarta.

O Atlético não pôde fazer o treino de reconhecimento no El Cilindro por causa da forte chuva recente em Avellaneda. O Racing alegou que o gramado havia sido danificado e que um treino nesta terça poderia prejudicar ainda mais a qualidade do campo antes do jogo desta quarta.

FINAL DO ESTADUAL - Enquanto jogadores e comissão técnica se preparavam para o duelo na Argentina, a diretoria atleticana definia onde o Atlético vai jogar na final do Estadual. Em reunião nesta terça, os presidentes do Atlético e do América decidiram que o segundo jogo da decisão será disputado no Mineirão, no dia 8 de maio. O jogo da ida, com mando do América, será no Independência, no dia 1º.