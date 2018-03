Com estilo, Real goleia e é campeão O Real Madrid conquistou neste sábado, por antecipação e em grande estilo, seu 28º título de campeão espanhol. O time de Roberto Carlos, Sávio, Raúl, Figo goleou o Alavés por 5 a 0, em partida que abriu a 36ª e antepenúltima rodada da temporada de 2000-2001. Com esse resultado foi a 76 pontos, nove à frente do Deportivo La Coruña, que neste domingo joga com o Valladolid. A festa começou com o gol de Raúl aos 22 minutos do primeiro tempo. Os 80 mil torcedores que estavam no Santiago Bernabéu ainda comemoravam, quando Guti aumentou aos 23. Os outros vieram na fase final, e sem que o time dirigido por Vicente del Bosque fizesse muita força. O capitão Hierro deixou sua marca aos 6 minutos, Helguera ampliou aos 22 e Raúl fechou aos 36. O Real Madrid pode até ser alcançado pelo La Coruña, em número de pontos. Para tanto, precisa perder nas duas rodadas finais e o time galego tem de vencer os três jogos que lhe restam. Isso não mudaria a situação, porque o time madrileno leva vantagem no confronto direto, pois venceu por 3 a 0 no primeiro turno e empatou por 3 a 3 no returno. A rodada teve ainda Las Palmas 0 x 1 Celta e será completada com Barcelona x Oviedo, Numancia x Espanyol, Santander x Valencia, Mallorca x Rayo Vallecano, Zaragoza x Real Sociedad e Villarreal x Osasuna.