Com estreia de Emerson, Botafogo busca a recuperação

RIO - Em crise financeira e passando por má fase em campo, o Botafogo tentará neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro na partida contra o Internacional, pela segunda rodada. E, para isso, o técnico Vagner Mancini já avisou que mexerá na equipe que sofreu 3 a 0 do São Paulo na estreia.

"O time eu não tenho muito que esconder. Terá a entrada do Zeballos e do Emerson (no ataque). Caso o Marcelo Mattos não tenha condições de jogo, o Airton é o substituto", afirmou o treinador. Marcelo Mattos sente dores musculares e foi poupado do treino da última sexta-feira.

Além da alteração no setor ofensivo, o Botafogo também terá novidade na lateral direita, com Lucas substituindo Edilson. "É um atleta que eu julgo ser mais leve e o time pode ganhar mais nesse aspecto", destacou Vagner Mancini, que disse ainda esperar que sua equipe seja agressiva contra o Internacional.

"Não quero um time que aceite e, como já disse, que não tenha alma. O Botafogo é uma equipe de muita tradição e o torcedor espera isso de nós. Talvez não tenhamos a mesma intensidade nos noventa minutos, mas eu espero que seja sempre uma equipe muito agressiva", afirmou o treinador.