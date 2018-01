Com estreia de Mano Menezes, Cruzeiro recebe o Figueirense

O Cruzeiro terá a estreia do técnico Mano Menezes no duelo deste domingo, às 11 horas, contra o Figueirense, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de ver das tribunas a vitória do time celeste sobre a Ponte Preta por 2 a 1 na última rodada, o treinador comandará pela primeira vez os jogadores do banco de reservas.

Na teoria, a ideia de Mano Menezes é manter a formação utilizada na última rodada pelo interino Deivid, que foi anunciado como auxiliar fixo do Cruzeiro. "Vamos tentar ser o mais coerente possível. Existe uma intenção de manutenção, bastante próxima daquela equipe que jogou em Campinas, para aliar discurso à atitude. Senão fica incoerente", comentou.

No entanto, ele terá dois reforços em relação à última partida. O lateral-esquerdo Fabrício e o atacante Marinho cumpriram suspensão e poderão entrar em campo. Mano Menezes ainda não poderá contar com três atletas: o lateral-direito Mena, o meia Arrascaeta e o atacante Alisson, convocados para as seleções chilena, uruguaia e olímpica do Brasil, respectivamente.

"O Cruzeiro tem uma emergência para resolver. Ele não pode ficar na colocação que está no Campeonato Brasileiro. Costumo trabalhar com transparência com os jogadores para que, em um curto espaço de tempo, a gente possa se recuperar", finalizou Mano Menezes.