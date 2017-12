Com estréias, Mogi busca ainda 1ª vitória O técnico Ademir Fonseca, do Mogi Mirim, confirmou que vai utilizar os novos contratados já para a partida desta sexta-feira, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, diante do Remo. Paulo César, Éverton e Gustavinho treinaram entre os titulares e deverão ajudar o time a conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. O Mogi só tem um ponto em cinco jogos, ocupando a penúltima colocação e está ameaçado pelo rebaixamento. Na defesa, Paulo César deve fazer dupla com Dezinho, deixando Gian e Leandro no banco de reservas. No meio-de-campo, Ademir foi mesmo sacado para a entrada de Éverton, enquanto Gustavinho treinou ao lado de Luciano, no ataque. O veterano Gílson Batata pediu afastamento do grupo para resolver problemas particulares. Na lateral-direita, mais uma mudança. Edson Mendes, contratado junto à Portuguesa Santista no início da competição, perde lugar para Bruno Marques. Na esquerda, no lugar de Vanin que foi dispensado, Daniel volta à posição. Apesar das estréias, o técnico Ademir Fonseca não está temeroso quanto à falta de entrosamento. As duplas de ataque e de defesa jamais jogaram juntas. "Podemos sentir um pouco a falta de comunicação, mas treinamos muito bem com esta formação e eles (jogadores) não devem se atrapalhar com isso. As mudanças que fazemos são somente a favor do grupo", explicou Ademir.